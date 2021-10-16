رقم مخيف لعدد أطفال الأمهات القاصرات في إيران

طهران (صدى):
أسدلت الاحصائيات الرسمية لمنظمة التسجيل المدني الإيراني، الستار عن ولادة 800 طفل من أمهات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة، وذلك خلال 6 أشهر فقط.
وبحسب الإحصائيات، فإنه في الأشهر الستة الأولى من 2021، ولد 791 طفلاً لأمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، وفي الفترة نفسها ولد 36 ألف و562 طفلاً لأمهات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا.
وكان نائب وزير العدل الإيراني محمود عباسي، كشف في وقت سابق عن وجود فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات تزوجت، ولديها ثلاثة أطفال في غضون ثلاث سنوات، ثم انفصلت عن زوجها، وذلك بالإشارة إلى حالات زواج دون سن العاشرة.