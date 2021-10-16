تعليق السفير الصيني على رواية آل الشيخ

الرياض (صدى):
أعرب السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، عن سعادته بالحصول على نسخة من رواية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه "تشيللو".
وقال تشينغ: "حاولت لعدة أيام حجز رواية تشيللو، التي كتبها معالي المستشار تركي آل الشيخ ولكنّي لم أفلح فالنسخ تنفد سريعًا، واليوم حالفني الحظ واشتريت الرواية أخيرًا، وسأبدأ بالاستمتاع بقراءتها فورًا".
ومن جانبه رد عليه آل الشيخ على السفير الصيني قائلا: "والله معالي السفير باعث لك نسخة من أكثر من أسبوع"، ليرد السفير بقوله: "شكرا جزيلاً معالي المستشار، تعجبني الرواية كثيراً، وسيكون الحصول على نسخة خاصة من معاليكم أمرا رائعا، مبروك على هذا الإبداع".
ونشر السفير الصيني صورة لرواية تشيللو بتوقيع آل الشيخ، قائلا: "للاستمتاع بصداقاتك اقبل كتابًا يهديه لك صديق، ولإظهار الاحترام لصداقاتك اشترِ كتابًا يؤلفه صديق، اشتريتُ البارحة رواية تشيللو، واليوم تلقيتُ نسخة منها موقعة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، حظًا مزدوج وصداقة مُضاعفة".
وكانت دار "ذات السلاسل" للنشر، أعلنت عن نفاد كمية رواية "تشيللو" لتركي آل الشيخ في معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث كانت من أكثر الكتب مبيعا.