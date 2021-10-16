راشد الماجد: "هوايتي الأكل والبعض ينصحني بعمليات شفط"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنان راشد الماجد، عن لحظات فشل وإحباط مر بها خلال مشواره الفني، مؤكدًا أنه أمرًا طبيعيا بحياة أي إنسان أن يمر بتلك اللحظات.
واعتبر راشد الماجد، خلال لقاءه مع الإعلامي نيشان في برنامج "جلسة عمر"، نفسه محظوظا عن غيره من النجوم، حيث بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، ما أضاف له خبرة.
وعن هواياته غير الغناء، قال الماجد مازحًا: "بحب الأكل كثيرًا، أحس راسي ثقيل من خدودي، والبعض يقترحون علي عمليات شفط".
وفي سياق آخر، أكد راشد الماجد أنه يعتبر نفسه محظوظا لقدرته على البر بوالديه في حياتهما، موضحًا أنه لديه تسجيلا بوصت والدته خلال دعائها، وقراءتها القرآن الكريم، مؤكدا أنه لم ينس صوتها بعد وفاتها.
ووجه الإعلامي نيشان للفنان راشد الماجد سؤال حول معدل ذكائه الفني ليرد الفنان قائلاً : ” عشرة، أو نقول عشرة إلا تكة وخلي التكة عشان العين” ، الأمر الذي أثار ضحك نيشان.