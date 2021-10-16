نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "لو أقصد التعري كنت فتحت النص التاني"

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر، جدلا واسعا في الساعات الماضية، بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وبعد الانتقادات الواسعة التي لاقتها نجلاء بدر بسبب فستانها المكشوف، علقت على الأمر، بأنها لم تقصد لفت الأنظار، واختارت أحسن الموديلات ولم تختر الأكثر عريًا.
وقالت نجلاء بدر: "لم أقصد أن يكون فستاني محل جدل زي ما حصل وأنا مليش في التريند، مكنتش شايفة إن الفستان فيه حاجة تستاهل كل الضجة دي".
وأضافت: "المواصفات العالمية لفساتين السوارية معروفة وبتكون مفتوحة وإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن نلمه ونخليه مقفول"،مشيرة إلى أنها إذا كانت تبحث عن الضجة كما يعتقد البعض، كانت فتحت النصف الثاني من الفستان.