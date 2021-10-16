فيديو.. أبرز الإيجابيات العائدة على المملكة من صفقة نيوكاسل

نواف السالم (صدى):
كشف الخبير المتخصص في الاستثمار الرياضي مقبل بن جديع، عن أهمية الاستثمار الرياضي وأبرز فوائده، على غرار صفقة نيوكاسل الإنجليزي.
وقال ابن جديع، إن تلك الصفقة من ضمن الصفقات النوعية، والتي استمرت جهودها أكثر من سنة، إلى أن تكللت بالنجاح.
وأضاف: "هي صفقة استثمارية جاءت في الوقت المناسب، في دوري هو الأكبر في العالم، حيث يتابعه أكثر من مليار منزل حول العالم".
وأكد أنها صفقة مميزة، لها عوائد استثمارية مباشرة، وغير مباشرة، قائلا: " لو قيسناها على الاستثمارت السابقة اليوم تتكلم عن مليارين تلاتة، الإيراد السنوي المضمون من النقل التلفزيوني يفوق الـ 100 مليون دولار، وخلال 4 سنوات القيمة السوقية للاعبين راح تتضاعف من مرتين إلى ثلاث مرات".
وعن العوائد غير المباشرة، قال: "صندوق الاستثمارات العامة، استثمر في قطاعات كبيرة وكثيرة، ليست الرياضية فقط، وهذا الاستثمار يعطيك قوة في السوق، أنت في عز أزمة كورونا قاعد تستثمر، وتقول هذه مشاريعي، إضافة إلى البلد التي تنتمي لها كصندوق تستطيع الترويج لها"، مؤكدًا أن فوائد تلك الصفقات كثيرة على مختلف الأصعدة.
وتمنى ابن جديع، أن يستقطب نيوكاسل اللاعب المصري لاعب ليفروبول الإنجليزي محمد صلاح، قائلا: "الجميع في المملكة أصبح يحب نيوكاسل لأنه في النهاية مشروع ينتمي لك، واستقطاب لاعب كمحمد صلاح راح ينشر النادي على الصعيد العربي من حيث القاعدة الجماهيرية كما هو حال ليفربول".
يذكر أن رابطة كرة القدم الإنجليزية أعلنت مصادقتها على عملية استحواذ مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بنسبة 100% على نادي نيوكاسل، في خطوة ستحقق أهدافا استثمارية وتسويقية وإعلامية واقتصادية.
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