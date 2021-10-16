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الجيش اللبناني يكثف جهوده تحسبًا لمواجهات جديدة

منذ 3 ساعات
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الجيش اللبناني يكثف جهوده تحسبًا لمواجهات جديدة

بيروت (صدى):
كثف الجيش اللبناني، تواجده في محيط قصر العدل والميادين المؤدية إليه، وذلك على خلفية أعمال العنف والاشتباكات الدموية التي شهدها لبنان، أمس الأول.

كما انتشر الجيش اللبناني على طول الشارعين المتقابلين بين عين الرمانة، التي تسكنها أغلبية مسيحية، والشياح الذي تسكنه أغلبية شيعية، لمنع وقوع جولات جديدة من المواجهات.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أعلن دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان، قائلا: "القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، وفي مأمن من التهديدات، ومن الترهيب الذي يمارسه حزب الله الإرهابي".

وحذر الناطق باسم الخارجية الأمريكي من أن نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان وسيادته.

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بيروت
لبنان
حزب الله
الجيش اللبناني
الارهاب
احداث بيروت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54199
منذ 30 دقيقة
لبنان يحتاج الى ثوره قويه يتحد فيها جميع الشعب ضد حزب المجوس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
مشكلة النساء اثناء القياده لبسهن الكعب العالي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه مرحبا في مرحبا
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
خلف الأكمة ما خلفها.. نريد تسكير المحلات وقت الصلاة.. زال العذر الذي من أجله فتحت..

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