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تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين

منذ 20 ساعة
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تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قاعدة وصفها بـ "المهمة" بعد سن الأربعين.

وقال آل الشيخ: "السنة 365 يوم، يجب أن تكون سعيدًا في 366 يوم، عيد ميلادك بيومين، قاعدة مهمة بعد الـ40".

يذكر أن تركي آل الشيخ، قد احتفل قبل شهرين بعيد ميلاده الأربعين، والذي يوافق يوم 4 أغسطس.

وفي سياق منفصل، وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعروض مميزة وافتتاح مبهر في موسم الرياض، المقرر افتتاحه 20 أكتوبر الجاري، تحت شعار "تخيل أكثر"، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.

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موسم الرياض
تركي ال الشيخ
سن الاربعين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18342
منذ 19 ساعة
فعلا فعلا : الشمس تشرق من جهة الشرق والمثل تغرب من جهة الغرب .. وما يخفى علينا أن شرق أفريقيا هو إتجاه غرب الجزيرة العربية- على سبيل المثال لكن هذا لا ينطبق إلا على قاعدة الشروق والغروب .. وليست الجهة هي الوجهة على اعتبار أن الوجهة هي جهة .. هذا اللي فهمته قبل عقدين من الحغرافيا عندما طمرت سن الأربعين
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 269
منذ 18 ساعة
والأربعين أن اشكر نعمتك الذي أنعمت الأربعين كمال العقل والنعمة إذا وليت على منصب اتقنت ونت متقن ألله يوفقك.
السيف
السيف عدد التعليقات : 292
منذ 17 ساعة
والله 100/100 يا أبو عبداللة الحربي 😊
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8583
منذ 11 دقيقة
القاعده الربانيه للسعاده في قوله تعالى
حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

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أحدث التعليقات

عاطل
ماوراه غير الخساير ميزانيه مليارات كلها في جيوب الهملق الي يستوردونهم
غييييوووورررر
القاعده الربانيه للسعاده في قوله تعالى حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ...
د محمد ماجد بخش
وجوه ووجوه .. المصطلح والتعبير خانني أحدهما عفوا .. لحرف الهجاء .. عَمَلٌ مُنْقَطِعُ النَّظِيرِ: لاَ مَثِيلَ لَهُ، لاَ شَبِيهَ لَهُ. أَمْوَالُهُ مُنْقَطِعَةُ النَّظِيرِ.
غييييوووورررر
يجب محاسبته فقد اهدر المال العام مئات الملايين طارت فيما لافائدة منه
ابو محمد 😎 ✍️
صوره جميله جداً ..

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