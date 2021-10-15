فيديو.. توقعات الصبحان لمباراة النصر والوحدة الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
كشف حسن الصبحان، الشهير بـ "ملك التوقعات"، عن توقعاته للقاء النصر والوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وقال الصبحان: "نسبة فوز النصر مليون في المية، قد يفوز بثلاثة أهداف أو أربعة، وراح يكون في بلنتي للنصر".
وتابع: "تاليسكا راح يكون نجم المباراة، وعبدالفتاح عسيري أو عبدالإله العمري واحد منهم قد يسجل هدف".
ويستضيف نادي النصر، نظيره الوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، في مباراة هامة وقوية على ملعب مرسول بارك، في تمام الساعة 6:00مساءً بتوقيت المملكة.
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