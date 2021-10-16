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إصدار لائحة الأحكام المنظمة لتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات

منذ يوم
14147
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إصدار لائحة الأحكام المنظمة لتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية، والآلية التشغيلية لها في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها، والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها.

إضافة إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.وللاطلاع على اللائحة وقواعدها التنظيمية، من خلال الرابط: https:2u.pwEsegL.

الرياض
المرور
المملكة
مدارس
تعليم قيادة المركبات

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 42 دقيقة
الله يخارجنا

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