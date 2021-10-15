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بالفيديو.. أول بائعة كبدة في الطائف تروي تجربتها في احتراف المهنة: أدير العمل منفردة"

منذ يوم
18715
10
بالفيديو.. أول بائعة كبدة في الطائف تروي تجربتها في احتراف المهنة: أدير العمل منفردة"

الطائف (صدى):
تحدثت مواطنة تدعى صابرين عن تجربتها في احتراف المهنة ، مؤكدة أنها أكملت مسيرة والدها في العمل بتلك المهنة وأصبحت أول بائعة بالطائف.

وقالت صابرين أنها ورثت المهنة عن والدها الذي ظل يزاولها أكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أنها كانت ترى والدتها تشارك والدها في تقطيع الكبدة،وكانت تساعدها منذصغرها.

وأضافت صابرين أنها عملت في مجالات كثيرة حتى استقرت على مواصلة مسيرة والدها في بيع الكبدة ، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الشغف والحب والانتماء.

وأكدت أنها تبذل جهدا متواصلا لتطوير عملها، معتمدة على ذاتها في شراء الكبدة الطازجة يوميا، وإعدادها وطهيها بطريقة شهية، وتقديمها للزبائن، حسب طلباتهم، لافتة إلى أنها تعمل منفردة في تلك المهنة.

الطائف
الكبدة
بائعة كبدة
شراء الكبدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18341
منذ يوم
الله يرحمه .. ويغفر له .. ويحسن لذريته من بعده
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136440
منذ يوم
موفقه خير ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54216
منذ 23 ساعة
الله يوفقها
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ 20 ساعة
الذ كبده الي اطبخها انا بيدي😋
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83394
منذ 41 دقيقة
الله يرزقك

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د محمد ماجد بخش
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