فيديو.. قطع الأضواء على محمد رمضان في مهرجان الجونة

القاهرة (صدى):
أثار حضور الفنان المصري محمد رمضان، الجدل في حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وكعادته لفت الأنظار بدخوله الافتتاح بسيارته "اللمبورجيني"، والتي كٌتب عليها "نمبر وان"، مرتديًا جاكيت باللون الذهبي.
وتجاهل عدد من نجوم الفن والحضور، محمد رمضان أثناء تقديمه أغنيته "جو البنات" على المسرح.
وعندما حاول محمد رمضان أن يلقي كلمة خلال الحفل، تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وسط تكهنات جماهيرية بأن الأمر مدبر.
وفي هذا السياق،علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على الواقعة، قائلا: "محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه".
وتابع عمرو أديب: "فجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم".
وتعجب عمرو أديب من طريقه تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان، متساءلا: "لو مش عايزينه جايبينه ليه".