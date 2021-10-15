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تعليق "السديس" بعد السماح بكامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

منذ يوم
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تعليق "السديس" بعد السماح بكامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة، شكره للقيادة الرشيدة –أيدها الله- بصدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها.

وأكد معاليه نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلت إلى بر الأمان بفضل الله -عز وجل-، مضيفاً أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو شعار وشعيرة هذه البلاد، داعياً الله سبحانه أن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه الخير لخدمة الإسلام والمسلمين.

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عبدالرحمن السديس

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66942
منذ 53 دقيقة
اكيد لازم يعلق الله يجزاه خير
مايفوت مثل هذي الأشياء بس ليته يعلق قبل 🤗

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لاتقول ممتاز يبوعمار انت ماتعرف العماله اذا أرادوا يفلسون مواطن سعودي يحلونه الأحمال الثقال علشان معد تقوم له قائمه هذي رسالة اوجها للمسؤولين عطو...
دآنـــــــہہ
ما قصرتوا 😅💙💙
دآنـــــــہہ
صادق والله بس محد بيسمع له 😅😌!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أتمنى الأكياس الي توضع فيها المحتويات بعد الشراء تباع وتنحسب بفلوس علشان الناس تحس بقيمة الكيس وتحط المخلفات فيه هذا انسب حل
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
(قصدي الارتدادات) معليش التعليق اكتبه مستعجل لن الصحيفه سوت نظام جديد ماتقدر تكتب بأريحيه تطول ينحذف الكلام 🤔

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