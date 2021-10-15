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تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين

منذ ساعة
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تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قاعدة وصفها بـ "المهمة" بعد سن الأربعين.

وقال آل الشيخ: "السنة 365 يوم، يجب أن تكون سعيدًا في 366 يوم، عيد ميلادك بيومين، قاعدة مهمة بعد الـ40".

يذكر أن تركي آل الشيخ، قد احتفل قبل شهرين بعيد ميلاده الأربعين، والذي يوافق يوم 4 أغسطس.

وفي سياق منفصل، وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعروض مميزة وافتتاح مبهر في موسم الرياض، المقرر افتتاحه 20 أكتوبر الجاري، تحت شعار "تخيل أكثر"، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.

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موسم الرياض
تركي ال الشيخ
سن الاربعين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18324
منذ ساعة
فعلا فعلا : الشمس تشرق من جهة الشرق والمثل تغرب من جهة الغرب .. وما يخفى علينا أن شرق أفريقيا هو إتجاه غرب الجزيرة العربية- على سبيل المثال لكن هذا لا ينطبق إلا على قاعدة الشروق والغروب .. وليست الجهة هي الوجهة على اعتبار أن الوجهة هي جهة .. هذا اللي فهمته قبل عقدين من الحغرافيا عندما طمرت سن الأربعين
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 269
منذ 17 دقيقة
والأربعين أن اشكر نعمتك الذي أنعمت الأربعين كمال العقل والنعمة إذا وليت على منصب اتقنت ونت متقن ألله يوفقك.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ذهب وزير وجعل له بصمة والآن وزير يضع بصمة على بصمة والتجديد هو بصمة همه حتى قمة.
سيف
الرحمه قبل العدل الله يكفينا شر السجن كلن يخطي الإنسان ماهو معصوم والله يحفضنا من كل شر
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
أبو عبدالله الحربي
والأربعين أن اشكر نعمتك الذي أنعمت الأربعين كمال العقل والنعمة إذا وليت على منصب اتقنت ونت متقن ألله يوفقك.
د محمد ماجد بخش
كان هذا .. الفصل الأخير .. في مراحل الفصول

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