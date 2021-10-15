تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قاعدة وصفها بـ "المهمة" بعد سن الأربعين.
وقال آل الشيخ: "السنة 365 يوم، يجب أن تكون سعيدًا في 366 يوم، عيد ميلادك بيومين، قاعدة مهمة بعد الـ40".
يذكر أن تركي آل الشيخ، قد احتفل قبل شهرين بعيد ميلاده الأربعين، والذي يوافق يوم 4 أغسطس.
وفي سياق منفصل، وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعروض مميزة وافتتاح مبهر في موسم الرياض، المقرر افتتاحه 20 أكتوبر الجاري، تحت شعار "تخيل أكثر"، بمساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.
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