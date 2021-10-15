جستنيه: "قلبي مع الهلال مثلما مع النصر"

طلال الغامدي (صدى):
حرص الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على مؤازرة فريقي الهلال والنصر، في مباراتيهما المقررتين اليوم السبت، أمام بيرسبوليس الإيراني، والوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكد جستنيه على تمنيه الفوز للهلال والنصر دون تحيز لأي منهما، قائلا: "قلبي مع الهلال مثلما قلبي مع النصر وكلاهما يمثلان الكرة السعودية، وإن كنت أراه صعبًا إلا أن الزعيم سيفوز ويتأهل بإذن الله وتصبح الفرحة فرحتين بليلة سعودية".
ويتواجه الهلال، وبيرسبوليس الإيراني، اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما صرح ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال بأن المباراة ستكون متوازنة إلى حد كبير بين الطرفين، بالنظر إلى قدرة الثنائي الهلال وبيرسبوليس على الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة القارية.
كما يستضيف نادي النصر، نظيره الوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ساعيًا إلى التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه.
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