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الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان

منذ 10 ساعات
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الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان

جازان (صدى):
أعلنت قوات التحالف، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان.

وأشارت قوات التحالف إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، مؤكدة أنها تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية .

الجدير بالذكر أن قوات التحالف، أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 40 عملية استهدفت آليات وعناصر الميليشيات الحوثية في العبدية في اليمن، خلال 24 ساعة، شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا.

التحالف: نفذنا 40 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية في العبدية

جازان
التحالف
مليشيا الحوثي
الدفاعات الجوية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54216
منذ ساعة
الله ينصركم على عملاء ايران

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ولجميع موتى المسلمين.
سعد
هذي اعمال طالبان الارهابية
عبدالعزيز
عندهم زواج المتعة وعندنا زواج المسيار والمسفار
ابو محمد 😎 ✍️
وما اكثر الرقاصات حين تعدهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. انتبهن يا حريمات ..

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