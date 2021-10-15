الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان

جازان (صدى):
أعلنت قوات التحالف، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان.
وأشارت قوات التحالف إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، مؤكدة أنها تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية .
الجدير بالذكر أن قوات التحالف، أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 40 عملية استهدفت آليات وعناصر الميليشيات الحوثية في العبدية في اليمن، خلال 24 ساعة، شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا.