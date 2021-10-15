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فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات

منذ ساعة
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فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، جاء بناء على أرقام وإحصاءيات تتابعها وزارتا الصحة والداخلية.

وقال توفيق: "وزارة الصحة بدأت تعلن أن نسبة التطعيم أكثر من نسبة الحالات المصابة بالفيروس، وبعض المستشفيات وصلت للصفرية".

وتابع: "نحن نحتاج أن نصل إلى الصفرية لمدة شهر أو أثنين لكي نضمن عدم وجود هذا الفيروس، ولذلك وزارتا الداخلية والصحة متعاونين يد بيد من خلال قراء ة الأرقام لعدد الحالات، والتحاليل، وكلها معادلة تعطيك رقم، يأتي بناء عليه القرار".

وأكد أن المملكة الآن في النطاق "الأخصر"، مضيفًا: "واقتربنا من الوصول للنطاق الأبيض"، مشيرًا إلى أن نتيجة هذا القرار من حيث كانت إيجابية أو عكسية، سيكون بناء على وعي المجتمع، ومدى الالتزام بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات لضمان عدم انتشار الفيروس.

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية المتعلقة بكورونا

 

وزارة الداخلية
المملكة
وزارة الصحة
وزارة الصحة السعودية
فيروس كورونا
تخفيف الاجراءات الاحترازية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ 52 دقيقة
عشنا الوهم 🤔

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أحدث التعليقات

اعبدو
الجمهور مجموعة مراهقين لايتعدون اصابع اليد
مواطن نزية
طال عمرك ابوفهد لا تنسى تطوير المواطن بهذة المحافظات يحتاج دعمكم واهتمامكم حفظك الله
عبدالله
من اول ساعتين بعد التعيين صورة وتعليقاته في كل الانترنت. اجل بيحط صورته في اعلانات الشوارع بعد شهر.
د محمد ماجد بخش
عندك واحد شاهي بالنعناع والحبق والدوش وصلحه لكل متابع ومنعنش منعش لرياضة الوطن
د محمد ماجد بخش
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

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