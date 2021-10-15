فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات

عادل الحربي (صدى):
أوضح أستاذ التخدير والعناية المركزة الدكتور ناصر توفيق، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، جاء بناء على أرقام وإحصاءيات تتابعها وزارتا الصحة والداخلية.
وقال توفيق: "وزارة الصحة بدأت تعلن أن نسبة التطعيم أكثر من نسبة الحالات المصابة بالفيروس، وبعض المستشفيات وصلت للصفرية".
وتابع: "نحن نحتاج أن نصل إلى الصفرية لمدة شهر أو أثنين لكي نضمن عدم وجود هذا الفيروس، ولذلك وزارتا الداخلية والصحة متعاونين يد بيد من خلال قراء ة الأرقام لعدد الحالات، والتحاليل، وكلها معادلة تعطيك رقم، يأتي بناء عليه القرار".
وأكد أن المملكة الآن في النطاق "الأخصر"، مضيفًا: "واقتربنا من الوصول للنطاق الأبيض"، مشيرًا إلى أن نتيجة هذا القرار من حيث كانت إيجابية أو عكسية، سيكون بناء على وعي المجتمع، ومدى الالتزام بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات لضمان عدم انتشار الفيروس.