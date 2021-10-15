توفيق الربيعة يتصدر الترند ومغردون يوجهون له عبارات مؤثرة

الرياض (صدى):
تصدر هاشتاق "توفيق الربيعة" ترند "تويتر" بعد إعفائه من وزارة الصحة بأمر ملكي وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.
ووجه مواطنون عبارات مؤثرة للدكتور توفيق الربيعة، وجاءت العبارات كالتالي:"خسرته الصحة وكسبته الحج، تعيين توفيق قرار موفق، فبعد نجاحات "التجارة ، الصحة، تجاوز جائحة كورونا يحتاج قطاع الحج لإنعاش بفكر جديد وخبرة إدارية ؛فالمستقبل يمر من خلال هذا القطاع الذي لا زال يعاني كثيرا ويحتاج وزيراً مختلفا".
وقال مغرد:"أنجزت مهامك بكل إخلاص وتفان وكنت رجل المرحلة في مواجهة أكبر أزمة صحية يواجهها العالم، شكرا لما قدمت وجميع أبطال الصحة الأوفياء".
وأشار مغرد آخر:"كفيت ووفيت وعملت بكل اخلاص وكنت أحد رجال هذه المرحلة في مواجهة أكبر جائحة مرت على العالم شكرا لما قدمت وجميع أبطال الصحة، ونتمنى لكم التوفيق في موقعكم الجديد لخدمة ضيوف الرحمن".