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توفيق الربيعة يتصدر الترند ومغردون يوجهون له عبارات مؤثرة

منذ 56 دقيقة
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توفيق الربيعة يتصدر الترند ومغردون يوجهون له عبارات مؤثرة

الرياض (صدى):
تصدر هاشتاق "توفيق الربيعة" ترند "تويتر" بعد إعفائه من وزارة الصحة بأمر ملكي وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

ووجه مواطنون عبارات مؤثرة للدكتور توفيق الربيعة، وجاءت العبارات كالتالي:"خسرته الصحة وكسبته الحج، تعيين توفيق قرار موفق، فبعد نجاحات "التجارة ، الصحة، تجاوز جائحة كورونا يحتاج قطاع الحج لإنعاش بفكر جديد وخبرة إدارية ؛فالمستقبل يمر من خلال هذا القطاع الذي لا زال يعاني كثيرا ويحتاج وزيراً مختلفا".

وقال مغرد:"أنجزت مهامك بكل إخلاص وتفان وكنت رجل المرحلة في مواجهة أكبر أزمة صحية يواجهها العالم، شكرا لما قدمت وجميع أبطال الصحة الأوفياء".

وأشار مغرد آخر:"كفيت ووفيت وعملت بكل اخلاص وكنت أحد رجال هذه المرحلة في مواجهة أكبر جائحة مرت على العالم شكرا لما قدمت وجميع أبطال الصحة، ونتمنى لكم التوفيق في موقعكم الجديد لخدمة ضيوف الرحمن".

 

وزارة الصحة
أزمة
توفيق الربيعة
ترند
جائحة كورونا

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66895
منذ 20 دقيقة
رجل مخلص مثل العم توفيق
كلمة إعفاء من منصبه ماتليق به
غيروها

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعطيكم العافيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اغلب المبلغين من الي يتاجرون بها بلاغات منهم فيهم 😂
بو عدي
العتب مش عليه العتب على نقابة الفنانين.راح زمن الفن واجاء زمن فنانين الشوارع والبلطقيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يارب يكون هناك في اتفاقيه نتزوج من عندهم ونحسن النسل نبي عيال شقر وصفر وعيون زرق وخضر 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وينها مكحولة العين ابتوسد حضنها 😍

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