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الكشف عن السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد

منذ ساعتين
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الكشف عن السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، خلفا للدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة الذي تم تعينه وزيرًا للحج والعمرة.

وكان"الجلاجل" قد سبق له أن شغل منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، وفيما يلي السيرة الذاتية الخاصة به:

المؤهلات العلمية:

-شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب.

- حاصل على شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT الولايات المتحدة.

-حاصل على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

الخبرات الوظيفية:

- 2012 وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.

- 2009 مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

- 2008 مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

- 2007 مدير عام تقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.

- 2001 مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.

- 1998 مدير مشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر بجمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

المجالس واللجان الحالية:

-عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية.

-عضو مجلس الضمان الصحي.

-عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية.

-عضو مجلس حماية المنافسة.

-عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

المجالس واللجان السابقة:

-عضو مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة.

-عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

-عضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية.

-عضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.

-عضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل).

-عضو مجلس إدارة شركة تمكين (صندوق الموارد البشرية).

-عضو مجلس منطقة الرياض.

-عضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

-عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.

-عضو مجلس إدارة شركة جدة للتطوير العمراني

وزير الصحة
الصحة
الحج
الملك سلمان بن عبدالعزيز
العمرة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 507
منذ ساعتين
الله يوفقه لخدمة دينه ووطنه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ ساعتين
ماشاء الله عليه
ماباقي إلا يصير عضو من فريق الهلال،،
بالتوفيق استاذ فهد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18320
منذ 16 دقيقة
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

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أحدث التعليقات

اعبدو
الجمهور مجموعة مراهقين لايتعدون اصابع اليد
مواطن نزية
طال عمرك ابوفهد لا تنسى تطوير المواطن بهذة المحافظات يحتاج دعمكم واهتمامكم حفظك الله
عبدالله
من اول ساعتين بعد التعيين صورة وتعليقاته في كل الانترنت. اجل بيحط صورته في اعلانات الشوارع بعد شهر.
د محمد ماجد بخش
عندك واحد شاهي بالنعناع والحبق والدوش وصلحه لكل متابع ومنعنش منعش لرياضة الوطن
د محمد ماجد بخش
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

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