قانوني يكشف عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان، عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.
وقال عماد الحميدان، خلال حواره ببرنامج "سيدتي":" هناك حالتين من إعفاء العقوبة، من ذلك التوبة قبل ارتكاب الجريمة والتبليغ عن النفس هنا يعفى الجاني من العقوبة، وأيضا في نظام مكافحة المخدرات"، لافتا:" لو أهل صاحب المواد المخدرة اشتكوه أو أبلغوا عنه، يعالجونه دون عقوبة".
وأشار: "الإعفاء الثاني بعد العلم بالجريمة من الجهات المختصة، هنا يشترط القبض على الجناة إن كانوا متعددين، أو مصادرة جميع الأجهزة، فهنا يكون فيها إعفاء من العقوبة".
وأبان أن نظام الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.