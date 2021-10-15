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قانوني يكشف عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية "فيديو"

منذ ساعة
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قانوني يكشف عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان، عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.

وقال عماد الحميدان، خلال حواره ببرنامج "سيدتي":" هناك حالتين من إعفاء العقوبة، من ذلك التوبة قبل ارتكاب الجريمة والتبليغ عن النفس هنا يعفى الجاني من العقوبة، وأيضا في نظام مكافحة المخدرات"، لافتا:" لو أهل صاحب المواد المخدرة اشتكوه أو أبلغوا عنه، يعالجونه دون عقوبة".

وأشار: "الإعفاء الثاني بعد العلم بالجريمة من الجهات المختصة، هنا يشترط القبض على الجناة إن كانوا متعددين، أو مصادرة جميع الأجهزة، فهنا يكون فيها إعفاء من العقوبة".

وأبان أن نظام الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.

عقوبة
حالات
إعفاء
جرائم معلوماتية
عماد الحميدان

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66896
منذ ساعة
الجريمه جريمة
ولابد من معاقبة مرتكبها
خفف عنه شوي لاباس
بس العقاب لابد منه

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعطيكم العافيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اغلب المبلغين من الي يتاجرون بها بلاغات منهم فيهم 😂
بو عدي
العتب مش عليه العتب على نقابة الفنانين.راح زمن الفن واجاء زمن فنانين الشوارع والبلطقيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يارب يكون هناك في اتفاقيه نتزوج من عندهم ونحسن النسل نبي عيال شقر وصفر وعيون زرق وخضر 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وينها مكحولة العين ابتوسد حضنها 😍

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