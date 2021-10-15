"الربيعة" يودع منسوبي الصحة ويوجه رسالة للوزير الجديد

الرياض (صدى):
وجه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.
وأبدى سعادته بتوليه خدمة ضيوف الرحمن، سائلا الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة، كما قدم الشكر والامتنان لكل العاملين بالقطاع الصحي لجهودهم في القطاع الصحي، مضيفا أنه تشرف بالعمل معهم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلم منهم الكثير.
وأكد أن بدعم القيادة استطاعت المملكة تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي، كما هنأ أتقدم وزميله المهندس فهد الجلاجل على تعيينه وزيراً للصحة، مضيفا أنه عمل معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم.
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