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"الربيعة" يودع منسوبي الصحة ويوجه رسالة للوزير الجديد

منذ 16 دقيقة
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"الربيعة" يودع منسوبي الصحة ويوجه رسالة للوزير الجديد

الرياض (صدى):
وجه وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وأبدى سعادته بتوليه خدمة ضيوف الرحمن، سائلا الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة، كما قدم الشكر والامتنان لكل العاملين بالقطاع الصحي لجهودهم في القطاع الصحي، مضيفا أنه تشرف بالعمل معهم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلم منهم الكثير.

وأكد أن بدعم القيادة استطاعت المملكة تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي، كما هنأ أتقدم وزميله المهندس فهد الجلاجل على تعيينه وزيراً للصحة، مضيفا أنه عمل معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله، متمنيًا له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم.

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وزارة الصحة
الصحة
الحج
الملك سلمان بن عبدالعزيز
العمرة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66869
منذ 4 دقائق
بيض الله وجهك
كفيت ووفيت

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قواك الله ياعم توفيق
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بيض الله وجهك كفيت ووفيت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اقصبووه للكلاااااااااب ..
القناص
ويقصون رأسه بعد ورجوله هذا مجرم خطير والمشكلة في العقد الخامس متعود على هذا الشي وهو صغير
غييييوووورررر
الحمد لله

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