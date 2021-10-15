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بالفيديو .. فايز المالكي يوجه رساله للشباب

منذ ساعة
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بالفيديو .. فايز المالكي يوجه رساله للشباب

أميرة خالد (صدى):
حذر الفنان "فايز المالكي" من التصرفات الطائشة التي يرتكبها بعض الشباب وتؤدي إلى سجنهم والإضرار بالآخرين، فضلا عن تضرر أسرتهم.

وأوضح "المالكي" أنه تفاجي برجل في العقد الثامن من العمر أمام منزله ويطلب منه التوسط لحل مشكلة خاصة بأحد أبنائه، مضيفا أنه ظن في البداية أن الموضوع مجرد حادث صدم سيارة وستنتهي بدفع الدية إلا أنه وجد أن الأمر غير ذلك.

وقال الفنان إن الرجل المسن ذكر أن نجله شاب طائش ويبلغ من العمر 24 عاما، وأن الأخير شاهد فتاة خرجت بسيارتها من مستشفى الحرس الوطني فطاردها لكي يأخذ رقمها، وظل يضايقها في الطريق إلى وصل إلى طريق الملك فهد، وهناك أوقف السيارة فجأة أمام سيارتها، فحاولت الأخيرة تفاديه لكنها لم تنجح ووقع لها حادث.

وأشار إلى أن المسن أخبره أن والد الفتاة هو شخص يعرفه لذا طلب منه أن يتوسط لحل الأمر بطريقة ودية بحيث يتم دفع تعويض للفتاة وجلب سيارة جديدة لها، مضيفا أنه اتصل بالفعل بوالد الفتاة وعرض عليه الأمر إلا أن الأخير رفض التنازل عن حقه.

وحذر المالكي الشباب من عقوبة مثل هذه التصرفات التي تعرضهم للسجن وتدمير مستقبلهم، وتعريض حياة الفتيات للخطر.

حادث
سجن
حادث سيارة
مستشفى الحرس الوطني.
طريق الملك فهد

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66896
منذ ساعة
لازم الولد هذا الي مو متربي يتربى زين
خل الصلح الحين
لو ماتت البنت بالحادث بسبب ولد الشايب المتخرفن هذا
أو صار شي أكبر
نصيحة للجميع،،
تبون الله يرزقكم خير الدنيا والآخرة،،
(ربو عيالكم)

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعطيكم العافيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اغلب المبلغين من الي يتاجرون بها بلاغات منهم فيهم 😂
بو عدي
العتب مش عليه العتب على نقابة الفنانين.راح زمن الفن واجاء زمن فنانين الشوارع والبلطقيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يارب يكون هناك في اتفاقيه نتزوج من عندهم ونحسن النسل نبي عيال شقر وصفر وعيون زرق وخضر 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وينها مكحولة العين ابتوسد حضنها 😍

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