بالفيديو .. فايز المالكي يوجه رساله للشباب

أميرة خالد (صدى):
حذر الفنان "فايز المالكي" من التصرفات الطائشة التي يرتكبها بعض الشباب وتؤدي إلى سجنهم والإضرار بالآخرين، فضلا عن تضرر أسرتهم.
وأوضح "المالكي" أنه تفاجي برجل في العقد الثامن من العمر أمام منزله ويطلب منه التوسط لحل مشكلة خاصة بأحد أبنائه، مضيفا أنه ظن في البداية أن الموضوع مجرد حادث صدم سيارة وستنتهي بدفع الدية إلا أنه وجد أن الأمر غير ذلك.
وقال الفنان إن الرجل المسن ذكر أن نجله شاب طائش ويبلغ من العمر 24 عاما، وأن الأخير شاهد فتاة خرجت بسيارتها من مستشفى الحرس الوطني فطاردها لكي يأخذ رقمها، وظل يضايقها في الطريق إلى وصل إلى طريق الملك فهد، وهناك أوقف السيارة فجأة أمام سيارتها، فحاولت الأخيرة تفاديه لكنها لم تنجح ووقع لها حادث.
وأشار إلى أن المسن أخبره أن والد الفتاة هو شخص يعرفه لذا طلب منه أن يتوسط لحل الأمر بطريقة ودية بحيث يتم دفع تعويض للفتاة وجلب سيارة جديدة لها، مضيفا أنه اتصل بالفعل بوالد الفتاة وعرض عليه الأمر إلا أن الأخير رفض التنازل عن حقه.
وحذر المالكي الشباب من عقوبة مثل هذه التصرفات التي تعرضهم للسجن وتدمير مستقبلهم، وتعريض حياة الفتيات للخطر.