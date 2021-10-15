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أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه
منذ 4 ساعات
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الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.
وعين معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
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التعليقات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
عدد التعليقات : 66910
منذ 3 ساعات
اعفي من منصبه
ومسك منصب ثاني
يستاهل الربيعه
وبالتوفيق يااستاذ فهد
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18320
منذ 31 دقيقة
ضروري يفك أول عشان يربط من جديد وبإحكام وتفرغ تام
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