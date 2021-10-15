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التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن إجازات نهاية الأسبوع المطولة والفصول الثلاثة

منذ 6 ساعات
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التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن إجازات نهاية الأسبوع المطولة والفصول الثلاثة

الرياض (صدى):
نظمت وزارة التعليم، إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الفئة الأولى ستكون لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثانية لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة.

ولفتت إلى الفئة الثالثة فلشاغلي الوظائف التعليم في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60%، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الفئة الرابعة لمديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، ويتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، بينما الفئة الخامسة تشمل منسوبي المدارس من معلمين وإداريين ويتمتعون بالإجازات كاملة.

وأبانت أن الإداريين والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى  احتساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد ×100.

 

 

وزارة التعليم
الوظائف التعليمية
العام الدراسي
إجازات
الفصول الدراسية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18324
منذ 19 دقيقة
كان هذا .. الفصل الأخير .. في مراحل الفصول

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ذهب وزير وجعل له بصمة والآن وزير يضع بصمة على بصمة والتجديد هو بصمة همه حتى قمة.
سيف
الرحمه قبل العدل الله يكفينا شر السجن كلن يخطي الإنسان ماهو معصوم والله يحفضنا من كل شر
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
أبو عبدالله الحربي
والأربعين أن اشكر نعمتك الذي أنعمت الأربعين كمال العقل والنعمة إذا وليت على منصب اتقنت ونت متقن ألله يوفقك.
د محمد ماجد بخش
كان هذا .. الفصل الأخير .. في مراحل الفصول

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