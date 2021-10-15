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سائقة تفقد السيطرة والنتيجة كارثية
منذ 11 ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136407
منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه يالها من مصرقعه ومفرقعه ..
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أحدث التعليقات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعطيكم العافيه
بو عدي
العتب مش عليه العتب على نقابة الفنانين.راح زمن الفن واجاء زمن فنانين الشوارع والبلطقيه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يارب يكون هناك في اتفاقيه نتزوج من عندهم ونحسن النسل نبي عيال شقر وصفر وعيون زرق وخضر 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
وينها مكحولة العين ابتوسد حضنها 😍
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
معقوله باقي في ناس تصاب بفيروس كرونا لين الحين معقوله 🤔
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