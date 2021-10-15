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تجمهر شبان في نجران حول أحد المشهورات

منذ 3 ساعات
1708
1

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 510
منذ 44 دقيقة
الله المستعان وبس

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أحدث التعليقات

بوسلمان
والنعم والله في دولة الكويت في الحكم على هذا الارهابي الكلب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد النصاب ولسانه بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من هذا الفال ..

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