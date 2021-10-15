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مشاجره في الكويت تنتهي بطعن شاب بسكين والسبب " ليه تناظر "
منذ 14 ساعة
1982
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54208
منذ ساعة
لا حول و لا قوة الا بالله
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