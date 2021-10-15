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ردة فعل مروة راتب على الفيديو المسرب الذي أظهرها بجسم عادي

منذ ساعتين
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ردة فعل مروة راتب على الفيديو المسرب الذي أظهرها بجسم عادي

دمشق (صدى):
عبرت ​مروة راتب​ عن غضبها بعدما تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين مختلفة، كان أبرزها “فضيحة مروة راتب.

وعلقت مروة قائلة إن "الفيديو صورته صديقتها وهي من نشرت الفيديو بعلمها وأنه لم يتم تسريبه كما يدّعي متداولوه.. الفيديو تم تصويره بعلمي ونزل برضاي".

وتابعت الممثلة السورية المقيمة في دولة الإمارات "شيء طبيعي عندما ترتدي أزياء واسعة أن تظهر كأنك نحيف للغاية، عدا عن أن ما كنت أرتديه لونه أسود، وهو ما يخفي المنحنيات في جسدها".

وأضافت أن زاوية التصوير تلعب دورا كبيرا في ظهور الشكل، مبينة أن الشخص كلما ابتعد عن الكاميرا ظهر "أنعم أو أوضعف"، وكلما اقترب من الكاميرا ظهر "أمتن أو أكبر" عدا عن الزوايا الأخرى من الأعلى والأسفل وغيرها.

وفيما يخص ظهورها في المقطع بشكل مختلف تماما عن ما تظهر عليه يوميا عبر حساباتها في السوشال ميديا، أو في اللقاءات التلفزيونية، فقد أرجعت الأمر إلى اللباس الواسع الذي كانت ترتديه واختلاف زوايا التصوير.

وأوضحت الممثلة السورية المقيمة في دولة الإمارات "شيء طبيعي عندما ترتدي أزياء واسعة أن تظهر كأنك نحيف للغاية، عدا عن أن ما كنت أرتديه لونه أسود، وهو ما يخفي المنحنيات في جسدها".

وأضافت أن زاوية التصوير تلعب دورا كبيرا في ظهور الشكل، مبينة أن الشخص كلما ابتعد عن الكاميرا ظهر "أنعم أو أوضعف"، وكلما اقترب من الكاميرا ظهر "أمتن أو أكبر" عدا عن الزوايا الأخرى من الأعلى والأسفل وغيرها.

وواصلت مروة سرد الأسباب التي أظهرتها بشكل مختلف، مشيرة إلى "الإضاءة"، وموضحة أن الإضاءة إذا "غيّرتها أقدر أغير شكلي بالكامل".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "هذا دليل إن لبست واسع ترند.. وإن لبست ضيق ترند"."

الإمارات
مروة راتب
جسم عادي
زاوية التصوير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54182
منذ 12 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

بوسلمان
والنعم والله في دولة الكويت في الحكم على هذا الارهابي الكلب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد النصاب ولسانه بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من هذا الفال ..

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