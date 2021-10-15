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بالفيديو.. أمن طرق يقدم المساعدة لسائق تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة

منذ ساعة
1297
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بالفيديو.. أمن طرق يقدم المساعدة لسائق تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو المساعدات التي تقدمها القوات الخاصة لأمن الطرق للمارة على الطرق.

وبين الفيديو القوات الخاصة لأمن الطرق يساعدون قائد مركبة تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة.

يجدر الإشارة إلى أن دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتطبيق مفهوم الأمن الشامل ضمن مهامها التي من أبرزها تحقيق الأمن والطمأنينة لمستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تسيير الدوريات ونقاط التهدئة وتكثيفها والتأكد من التزام مرتادي الطرق والمسافرين بتعليمات السلامة وأنظمة المرور

أمن الطرق
سائق
الطرق السريعة
دوريات القوات الخاصة

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2805
منذ 20 دقيقة
سنه من السنين تعطلت ونا مسافر بنزين وتصلت على امن الطرق وكان اسقبالهم للمكالمه ممتاز ورسلو لي دوريه وجاب بنزين
بس كلمت العسكري في الاخير صدمني
يقول أمن الطرق ماهي شركه تتصل عليهم اذا اتعطلت

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علينا أن نتحلى بالأخلاق الرياضية ونساند الهلال والنصر والمهم أن يكون النهائي لأحدهما.
الريان
سنه من السنين تعطلت ونا مسافر بنزين وتصلت على امن الطرق وكان اسقبالهم للمكالمه ممتاز ورسلو لي دوريه وجاب بنزين بس كلمت العسكري في...

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