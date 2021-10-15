بالفيديو.. أمن طرق يقدم المساعدة لسائق تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو المساعدات التي تقدمها القوات الخاصة لأمن الطرق للمارة على الطرق.
وبين الفيديو القوات الخاصة لأمن الطرق يساعدون قائد مركبة تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة.
يجدر الإشارة إلى أن دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتطبيق مفهوم الأمن الشامل ضمن مهامها التي من أبرزها تحقيق الأمن والطمأنينة لمستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تسيير الدوريات ونقاط التهدئة وتكثيفها والتأكد من التزام مرتادي الطرق والمسافرين بتعليمات السلامة وأنظمة المرور