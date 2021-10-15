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حكمة كرة قدم أنيقة تنزل الملعب بروج وبأظافر طويلة "صورة"

منذ ساعة
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حكمة كرة قدم أنيقة تنزل الملعب بروج وبأظافر طويلة "صورة"

خــاص (صدى):
شهدت ملاعب كرة القدم التونسية، حالة نادرة وطريفة جدا، وذلك عندما اقتحمت فتاة أنيقة أحد الملاعب الخاصة.

وظهرت الفتاة بأظافر طويلة وكذلك واضعة أحمر الشفاه "الروج"، ظنا منها أنه ممكن أن يحدث في عالم المستديرة، حيث تناست أن كرة القدم كر وفر وأنه لا مجال لإحداث خدوش في زملائها على أرض الملعب، فيما أن التعرق قد يزيل جميع علامات التجميل التي وضعتها قبل دخولها للملعب.

وتبين أن الفتاة هي الحكمة التونسية "سمر حسني"  وجدت نفسها نجمة مشهورة على منصات التواصل الاجتماعي والهاشتاقات التونسية ليس لقراراتها الدقيقة ولا لحزمها داخل الملعب، ولكن بسبب أنها اختارت أن تكون أنيقة في ملاعب كرة القدم.

 

الكويت
فتاة
كرة القدم
التجميل
ملاعب
أظافر

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 239
منذ ساعة
هذي مالها ومال الكوره

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