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مقلب زوجته ورجع البيت بزوجته الثانية
منذ 7 ساعات
1703
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14647
منذ 54 دقيقة
مزح ثقيل،وسخيف جدا جدا..
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أحدث التعليقات
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قواك الله ياعم توفيق
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بيض الله وجهك كفيت ووفيت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اقصبووه للكلاااااااااب ..
القناص
ويقصون رأسه بعد ورجوله هذا مجرم خطير والمشكلة في العقد الخامس متعود على هذا الشي وهو صغير
غييييوووورررر
الحمد لله
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