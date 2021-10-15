نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. المسحل : رينارد لم يحقق أي إنجاز مع الأخضر حتى الآن

منذ ساعتين
1425
1
بالفيديو .. المسحل : رينارد لم يحقق أي إنجاز مع الأخضر حتى الآن

ماجد محمد (صدى):
تحدث رئيس اتحاد القدم، ياسر المسحل، عن مستقبل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، "هيرفي رينارد".

وقال إن المدرب حقق نتائج إيجابية ومستوى فني مرضي إلا أنه لم يحقق أي إنجاز حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "mbc".

وأضاف أن المنتخب الوطني حقق 12 نقطة من خلال انتصاره على منتخبات الصين واليابان وعمان وفيتنام إلا أن المشور للتأهل لكأس العالم لا يزال طويلا، لافتا إلى أن هناك 6 مباريات باقية للمنتخب لذا فأنه من السابق لأوانه الحديث عن تجديد عقد المدرب من عدمه.

الصين
اليابان
كرة القدم
صدى الملاعب
ياسر المسحل
اتحاد القدم

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 466
منذ ساعة
وانت كذلك لم تحقق شيئا على الاط ق وكذلك اخيك مجرد رزه والنتيجه صفر على الشمال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله على جمال روح شياب وشباب هذه العائلة الكريمة
د محمد ماجد بخش
راحت سنينك قول له .. القاتل الغادر اللئيم
د محمد ماجد بخش
خفف الله عليك أحمالك وحقق لنا - ولك أحلامك يا أبو ربيعة أم زهر وثمر
محمد مطلق الذيابي
علينا أن نتحلى بالأخلاق الرياضية ونساند الهلال والنصر والمهم أن يكون النهائي لأحدهما.
الريان
سنه من السنين تعطلت ونا مسافر بنزين وتصلت على امن الطرق وكان اسقبالهم للمكالمه ممتاز ورسلو لي دوريه وجاب بنزين بس كلمت العسكري في...

أخر الأخبار

مدرب الوحدة الإماراتي: نعلم نقاط ضعف النصر ولا نهاب أحد
مدرب الوحدة الإماراتي: نعلم نقاط ضعف النصر ولا نهاب أحد
منذ 3 دقائق 1069
القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال مالي في القصيم "فيديو"
القبض على مواطن ارتكب 30 جريمة نصب واحتيال مالي في القصيم "فيديو"
منذ 11 دقيقة 1096
تمساح يقطع جسد طفلة بإندونيسيا
تمساح يقطع جسد طفلة بإندونيسيا
منذ 20 دقيقة 130
عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
منذ 22 دقيقة 1139
الجيش اليمني ينفذ كمينا محكما للحوثيين في مأرب 
الجيش اليمني ينفذ كمينا محكما للحوثيين في مأرب 
منذ 31 دقيقة 1140
جارديم : أملك خطة "b" للفوز على بيرسبوليس
جارديم : أملك خطة "b" للفوز على بيرسبوليس
منذ 44 دقيقة 1444
العثور على طائرة بعد سقوطها في البحر 
العثور على طائرة بعد سقوطها في البحر 
منذ 54 دقيقة 1250
عضو شورى يكشف عن سر انخفاض استقدام العمالة المنزلية هذا العام "فيديو" 
عضو شورى يكشف عن سر انخفاض استقدام العمالة المنزلية هذا العام "فيديو" 
منذ 58 دقيقة 1240
الكشف عن تفاصيل جديدة لـ فورد رينجر 2023
الكشف عن تفاصيل جديدة لـ فورد رينجر 2023
منذ ساعة 1144
بالفيديو .. الحكم بسجن "شافي العجمي" وشقيقه
بالفيديو .. الحكم بسجن "شافي العجمي" وشقيقه
منذ ساعة 1915