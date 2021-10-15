بالفيديو .. المسحل : رينارد لم يحقق أي إنجاز مع الأخضر حتى الآن

ماجد محمد (صدى):
تحدث رئيس اتحاد القدم، ياسر المسحل، عن مستقبل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، "هيرفي رينارد".
وقال إن المدرب حقق نتائج إيجابية ومستوى فني مرضي إلا أنه لم يحقق أي إنجاز حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "mbc".
وأضاف أن المنتخب الوطني حقق 12 نقطة من خلال انتصاره على منتخبات الصين واليابان وعمان وفيتنام إلا أن المشور للتأهل لكأس العالم لا يزال طويلا، لافتا إلى أن هناك 6 مباريات باقية للمنتخب لذا فأنه من السابق لأوانه الحديث عن تجديد عقد المدرب من عدمه.