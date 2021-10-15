تفاصيل اغتصاب طفلة على يد خياط حريمي داخل منزل

القاهرة (صدى):
تجرد خياط مصري من انسانيته، حيث أقدم على هتك عرض طفلة وتعدى عليها جنسيا بعد استدراجها للصعود معه إلى العقار الذي يسكن فيه.
تفصيلا، راقب الخياط يبلغ من العمر 47 عاما طفلة في الصف الرابع الابتدائي في الطالبية بمصر ،أثناء ذهابها وعودتها من مدرستها، وقرر العزم على هتك عرضها والتعدي جنسيًا عليها بعد استدراجها للصعود معه إلى العقار الذي يسكن فيه.
وأصيبت الطفلة بحالة من الصدمة والفزع بعد أن تحولت حياتها لكابوس، بعد هتك عرضها على يد الخياط الحريمي، وسرعان ما تم تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وكشف جريمة المتهم.
ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد الكشف عن هويته، وإثبات جريمته التي ارتكبها في حق الصغيرة، وتم إحالة المتهم للجنايات ، وجاء الحكم اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه،