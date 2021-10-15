نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أول بائعة كبدة في الطائف تروي تجربتها في احتراف المهنة: أدير العمل منفردة"

منذ 3 ساعات
12134
1
بالفيديو.. أول بائعة كبدة في الطائف تروي تجربتها في احتراف المهنة: أدير العمل منفردة"

الطائف (صدى):
تحدثت مواطنة تدعى صابرين عن تجربتها في احتراف المهنة ، مؤكدة أنها أكملت مسيرة والدها في العمل بتلك المهنة وأصبحت أول بائعة بالطائف.

وقالت صابرين أنها ورثت المهنة عن والدها الذي ظل يزاولها أكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أنها كانت ترى والدتها تشارك والدها في تقطيع الكبدة،وكانت تساعدها منذصغرها.

وأضافت صابرين أنها عملت في مجالات كثيرة حتى استقرت على مواصلة مسيرة والدها في بيع الكبدة ، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الشغف والحب والانتماء.

وأكدت أنها تبذل جهدا متواصلا لتطوير عملها، معتمدة على ذاتها في شراء الكبدة الطازجة يوميا، وإعدادها وطهيها بطريقة شهية، وتقديمها للزبائن، حسب طلباتهم، لافتة إلى أنها تعمل منفردة في تلك المهنة.

الطائف
الكبدة
بائعة كبدة
شراء الكبدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18302
منذ 39 دقيقة
الله يرحمه .. ويغفر له .. ويحسن لذريته من بعده

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
راحت فلوسك ياصابر
صالح من الرياص
المقاولين يطلعون اشاعات. اقول لهم الحكومه جاده في مكافحة الغش والفساد واللي مو عاجبه يبلط البحر.
د محمد ماجد بخش
الله يرحمه .. ويغفر له .. ويحسن لذريته من بعده
عبدالله
الحمد لله كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه
ط 🍹🍹🍹
مين شمس هاذي ؟

أخر الأخبار

شاب يخنق جدته حتى الموت لسبب غريب
شاب يخنق جدته حتى الموت لسبب غريب
منذ دقيقة 6
"الربيعة" يوجه رسالة للجميع بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
"الربيعة" يوجه رسالة للجميع بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية
منذ 9 دقائق 1126
تركيب كاميرات خفية في غرف فندق لسبب صادم
تركيب كاميرات خفية في غرف فندق لسبب صادم
منذ 10 دقائق 132
مواصفات ماكسوس D60 موديل 2022 وأسعارها
مواصفات ماكسوس D60 موديل 2022 وأسعارها
منذ 13 دقيقة 1084
 لاعبة كرة قدم أنيقة تنزل الملعب بروج وبأظافر طويلة
 لاعبة كرة قدم أنيقة تنزل الملعب بروج وبأظافر طويلة
منذ 20 دقيقة 249
بالفيديو.. أمن طرق يقدم المساعدة لسائق تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة
بالفيديو.. أمن طرق يقدم المساعدة لسائق تعطلت مركبته في إحدى الطرق السريعة
منذ 24 دقيقة 1141
بالصور .. تواصل منافسات دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة بالطائف
بالصور .. تواصل منافسات دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة بالطائف
منذ 27 دقيقة 137
دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة
دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من ربع طن من مادة القات المخدرة
منذ 29 دقيقة 1094
آل الشيخ يكشف عن شئ أسعده في موسم الرياض 
آل الشيخ يكشف عن شئ أسعده في موسم الرياض 
منذ 32 دقيقة 1217
عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة للصلاة في المسجد النبوي
عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة للصلاة في المسجد النبوي
منذ 42 دقيقة 1160