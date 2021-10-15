بالفيديو.. أول بائعة كبدة في الطائف تروي تجربتها في احتراف المهنة: أدير العمل منفردة"

الطائف (صدى):
تحدثت مواطنة تدعى صابرين عن تجربتها في احتراف المهنة ، مؤكدة أنها أكملت مسيرة والدها في العمل بتلك المهنة وأصبحت أول بائعة بالطائف.
وقالت صابرين أنها ورثت المهنة عن والدها الذي ظل يزاولها أكثر من 30 عاماً، مشيرة إلى أنها كانت ترى والدتها تشارك والدها في تقطيع الكبدة،وكانت تساعدها منذصغرها.
وأضافت صابرين أنها عملت في مجالات كثيرة حتى استقرت على مواصلة مسيرة والدها في بيع الكبدة ، مشيرة إلى أنها تعلمت منه الشغف والحب والانتماء.
وأكدت أنها تبذل جهدا متواصلا لتطوير عملها، معتمدة على ذاتها في شراء الكبدة الطازجة يوميا، وإعدادها وطهيها بطريقة شهية، وتقديمها للزبائن، حسب طلباتهم، لافتة إلى أنها تعمل منفردة في تلك المهنة.