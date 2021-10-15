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شاب يستيقظ على عناكب سامة تحتل غرفة نومه

منذ ساعة
892
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شاب يستيقظ على عناكب سامة تحتل غرفة نومه

برازيليا (صدى):
فوجأ شاب برازيلي الجنسية بعناكب سامة تحت سريره فور استيقاظه من النوم أثناء رحلته في الإكوادور ، مما جعله يشعر بالذهول و القشعريرة بعد رؤيتها .

تفصيلا، عثر مصور برازيلي على عشرات العناكب السامة ، تتسرب من اسفل سريره و تصعد على الحائط الموجود في غرفته بشكل مفزع، و تعجب و ظل يتابعهم ليتعرف من اي يأتوا ، بحسب صحيفة ديلي ستار.

وقال الشاب أنه وجد كميات كبيرة من العناكب الضخمة في الغرفة التي كان يسكن بها، و بسرعة شديدة حاول أن يغادر المكان إلا أنه لم يتمكن من منع نفسه من إلتقاط صورا سريعة و واضحة لتلك المخلوقات الضخمة و الغريبة .

غرفة النوم
الاكوادور
عناكب سامة
مخلوقات ضخمة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83374
منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههههههههه فل عقله

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عندما يغيب المساء
عادي
عندما يغيب المساء
الله يعين
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه فل عقله

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