شاب يستيقظ على عناكب سامة تحتل غرفة نومه

برازيليا (صدى):
فوجأ شاب برازيلي الجنسية بعناكب سامة تحت سريره فور استيقاظه من النوم أثناء رحلته في الإكوادور ، مما جعله يشعر بالذهول و القشعريرة بعد رؤيتها .
تفصيلا، عثر مصور برازيلي على عشرات العناكب السامة ، تتسرب من اسفل سريره و تصعد على الحائط الموجود في غرفته بشكل مفزع، و تعجب و ظل يتابعهم ليتعرف من اي يأتوا ، بحسب صحيفة ديلي ستار.
وقال الشاب أنه وجد كميات كبيرة من العناكب الضخمة في الغرفة التي كان يسكن بها، و بسرعة شديدة حاول أن يغادر المكان إلا أنه لم يتمكن من منع نفسه من إلتقاط صورا سريعة و واضحة لتلك المخلوقات الضخمة و الغريبة .