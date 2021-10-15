اليوم العالمي للعصا البيضاء

(صدى):
يقول الله تعالى ( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ) وهي دلالة وآية عظيمة إن العمى عمى القلوب فهناك الكثير من العباقرة والعلماء والشيوخ الذي اثروا العالم بإبداعاتهم وفي وطننا العربي عباقرة في الأدب وعلماء أجلاء في الدين وأساطير في الفن والرياضة كتبوا رسائل جميلة طارت بها إنجازاتهم وإبداعاتهم إلى كل العالم.
إن النجاح لا يقتصر على المبصرين كأنهم يقولون لنا إن أيامنا كلها بيضاء وليس اليوم ١٥ اكتوبر فقط هو يوم العصا البيضاء إن العالم في هذا اليوم يحتفل بهذه العصا التي لازمت هؤلاء المبصرين بقلوبهم عندما كانت بدايتها في عام ١٩٣١ م إننا اليوم نقف صفاً واحدا أمام أصدقاء هذه العصا البيضاء التي هي شعار النور في أيديهم ومسار الأنس في طريقهم المعتمة وفرحة السعادة بين أسرهم وحياتهم يتكأون عليها لقضاء حوائجهم إنهم المكفوفون الذين فقدوا أبصارهم في حياتهم او كانت الولادة عمياء في عيونهم كم هم أقوياء آثروا الحياة بالجلد وأزاحوا التردد واستبدلوه بالهمة حتى بلغوا مبلغا عظيما لقد عوضهم الله بالبصيرة والحكمة وقوة الحفظ وجعل لهم مكانة مرموقة في المجتمع حتى يكون الإبداع عصاتهم البيضاء الذي يسبق أسماءهم فيكون الإعجاب صامتاً عندما تشاهدهم في قاعات العلم وفي المحاضرات منصتين بأدب اللغه ووقار التعلم.
إنهم يستحقون أن يقف العالم أجمع تحية لهم وأن تتسابق الشركات الخدمية والغير خدمية أن تمنحهم في هذا اليوم الذي يمر مرور الكرام خصومات خاصة تكريما لهم ولأسرهم وكذلك لإبداعاتهم مشاركة جميلة تسعد بها نفوسهم ، إنهم يحققون الانتصار مرتين في كل شي ، لقد حرموا التمتع بالنظر وهذه قدرة الله في خلقه ولكنهم استأنسوا بالحياة كما يحبون وبهذه العصا حتى تكون دليلهم عندما تضيع الإنسانية في وهج الازدحام والتعب إنهم آباء وإخوان وأصدقاء إنني أنثر سعادتي وقبلاتي فوق رؤوسهم لأنهم مبدعين مكافحين تعيش الأماني خضراء في قلوبهم ومع أولادهم فتجدهم يشتمون روائح الحب مع أسرهم لأنهم حرموا النظر إليهم ، كم هي مآثر الحياة فيها من العبر ما يكفي أن نحمد الله عز وجل على كل هذه النعم الغارقين فيها ، إن هناك قصصا جميله عن مآثر الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله ، عندما خصص طائرة طبية لإحدى الدول الافريقيه مجهزة بفريق طبي متكامل لمعالجة من أصيبوا بالعمى يتم علاجهم يدخل الرجل أو المرأة فاقد البصر الى الطائرة لإجراء العملية وبعدها يخرج مبصرا لا تسعه الحياة فرحا وهو يشاهدأبناءه وإخوانه فكان النحيب هو لحنهم وشكرهم لله ثم لهذه الدولة المباركة الكريمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وسلك نهجه من بعده أبناؤه ملوك عظماء رحمهم الله جميعا وأطال الله في عمر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين باني المجد شموخا في سماء العز ، إن وطننا الحبيب مستمر بعطائه العظيم لهؤلاء المكفوفين في إجلالهم وتكريمهم .
أبتسم أيها الأنيق
هكذا نعيش في الحياه
أبو خالد