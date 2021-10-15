إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين بمطار الرياض

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، بلغت أكثر من 1.5 كيلوجرام.
وجاء ذلك بعد إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي اشتبه المفتش الجمركي من خلال تطبيق معايير الاشتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرام من مادة "الكوكايين".
أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 658 جرام من الكوكايين كانت مُخبأة في أحشاء أحد المسافرين القادمين عبر الميناء.