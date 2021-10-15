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إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين بمطار الرياض

منذ ساعة
1693
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إحباط محاولتي تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين بمطار الرياض

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، بلغت أكثر من 1.5 كيلوجرام.

وجاء ذلك بعد إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي اشتبه المفتش الجمركي من خلال تطبيق معايير الاشتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرام من مادة "الكوكايين".

أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 658 جرام من الكوكايين كانت مُخبأة في أحشاء أحد المسافرين القادمين عبر الميناء.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136373
منذ ساعة
جزاكم الله الله خير وقواكم على فعل الخير ، وأعانكم على إحباط نوايا كل فاسد مجرم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18299
منذ ساعة
موعده مع السيف وضرب العنق في ساحة جرداء مفروشة بالرمل أو البطحاء قبل أو بعد تنفيذ الحكم ودمع غسل المكان بعد حكم العدالة بالماء والفيري الأخضر

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أحدث التعليقات

منصور المنصور
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عندما يغيب المساء
عادي
عندما يغيب المساء
الله يعين
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه فل عقله

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