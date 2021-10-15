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فتاة تقفز من اعلى الجسر وتفقد حياتها

منذ 31 دقيقة
504
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136376
منذ 10 دقائق
هذي يسمونها قفزة الموت .. يا لها من مقروده ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14645
منذ دقيقتين
أتوقع إنها أصبحت فعل ماضي مبني على الإرتطام الظاهر على آخره..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
أتوقع إنها أصبحت فعل ماضي مبني على الإرتطام الظاهر على آخره..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله الله خير وقواكم على فعل الخير ، وأعانكم على إحباط نوايا كل فاسد مجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيبه لهاالوجه الممغط شوي والا يتفتق .. طيحي غير مأسوف عليك ..
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
وهذا زي اللي شفته قبله ، راسه يابس ..

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