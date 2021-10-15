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حقيقة وفاة عادل إمام

منذ ساعتين
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حقيقة وفاة عادل إمام

القاهرة (صدى):
كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد حول وفاة الفنان عادل إمام.

وقالت نقابة المهن التمثيلية إن حساًبا ُمزيفا على موقع فيسبوك، هو من أطلق هذه الإشاعة، وتناقلها العديد من رواد مواقع التواصل، دون التحقق من صحة المعلومات التي تم تداولها.

وطالبت نقابة المهن التمثيلية، الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوّخي الحذر من هذه الشائعات ومن يتناقلوها.

ويذكر أن المنتج عصام إمام شقيق "الزعيم"، كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا، وعمله القادم.

وقال إن الفنان عادل إمام لم يصب بفيروس كورونا "مفيش حاجة من الكالم ده.. الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، وإحنا حاليا في القاهرة".

عادل إمام
الزعيم
عصام إمام
المهن التمثيلية

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 49
منذ 17 دقيقة
وهو صغير اصلا كل جيله ودعوا وهو الى الان يفسد بافلامه وقلة الحياء يارب اسألك حسن الخاتمه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
وهذا زي اللي شفته قبله ، راسه يابس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي يسمونها قفزة الموت .. يا لها من مقروده ..
واضح ***وصريح
ألا يا لاحقته، على هالركض، بس تعتبر ردة فعل، وأنتبهي فالقادم من الأيام ياخالة..
ابو محمد 😎 ✍️
الفيديو زعلان .. يقول زوروني في محلي .. والمهلي ما يولي ..

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