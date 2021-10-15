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لحظات مرعبة بعد انفجار مصنع في الصين
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136376
منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. شي مهول جداً ..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
وهذا زي اللي شفته قبله ، راسه يابس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي يسمونها قفزة الموت .. يا لها من مقروده ..
واضح ***وصريح
ألا يا لاحقته، على هالركض، بس تعتبر ردة فعل، وأنتبهي فالقادم من الأيام ياخالة..
ابو محمد 😎 ✍️
الفيديو زعلان .. يقول زوروني في محلي .. والمهلي ما يولي ..
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