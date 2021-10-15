ثلاثية السديري تستضيف العالم هاشم الحبشي في لقاء علمي عن تقنية النانو

سعيد العجل (صدى):
في مساء عامر بالعلوم والمعارف استضافت ثلاثية السديري الثلاثاء الماضي ٦ ربيع الاول على شرف عميدها سمو الامير احمد بن بندر السديري لقاءً علمياً عن تقنية الناتو وتطبيقاتها والفرص التجارية والصناعية قدمه العالم السعودي الدكتور هاشم بن محمد الحبشي وذلك عبر تطبيق الزوم وحضره واستمع اليه المئات من كل بلدان العالم.
وقد استهل راعي المناسبة الامير احمد السديري اللقاء بكلمه اكد فيها على ان اهداف الثلاثية ووجودها كمنبع للمعرفة في كل الاتجاهات موضحاً اهتمام القيادة الرشيدة بكل جوانب التنمية والحضارة والنماء في كل المجالات.
ثم قدم الضيف نبذة عن النانو وتقنياته واستعرض أبحاثة في مصانع عائلته في جدة والرياض ودراساته التي استمرت زهاء عشرين عام متطرقاً الى رحلة لطلب العلم ودراسة هذا العلم انتهى به الى نيل براءة الاختراع من المكتب الامريكي لتسجيل براءة الاختراع ونيله الدكتوراة واكد انه اختراعه تم تطبيقة واستخدامه في المطاف المؤقت للمسجد الحرام قبل سنوات والذي اسهم في استيعاب اكثر من ٣٠٠ الف في مساحة الطواف من خلال استخدام انابيب الكربون النانومترية موضحا اهمية هذه التقنية وضرورة الاستفادة منها في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة واهميتها في مجال الطب وايضاً الاتصالات وتقنية المعلومات لافتاً الى انه يواصل الدراسات في هذا الجانب لخدمة وطنه ومجتمعه.
واضاف الحبشي ان بداية النانو كانت على أيدي علماء مسلمين مثل السيف الدمشقي وجابر بن حيان مضيفا ان انابيب النانو ترى بالمجهر بعد تكبيرها ٢٠ الف مرة ولها استخدامات بنسبة ٣٠٪ في المواد الصناعية غير الكيميائية و١٠٪ في الكيماويات و٢٠٪ في الادوية و٣٠٪ في الاليكترونيات و٧٪في منتجات الفضاء واكد الحبشي ان النانو سيدعم مشاريع المملكة في رؤية ٢٠٣٠ من خلال استخدامها في الطاقة الشمسية والغاز وتحلية المياة وغيرها من المشاريع الجبارة التي تدعمها الدولة وتشرف عليها ووضعتها في خططها الاستراتيجية التي سننافس بها العالم وتطرق الى الى العديد من الاسس والمعلومات عن هذا العلم.
وقد شهد اللقاء عشرات المداخلات التي اجاب عليها العالم الحبشي وقد تم بث اللقاء عبر قناة الثلاثية.
وفي نهاية اللقاء قدم الامير احمد بن بندر السديري شكره وتقديره للعالم الدكتور هاشم بن محمد الحبشي على ما قدمه من اثراء وعطاء في موضوع علمي وحيوي هام جدا مؤكدا سعي الثلاثية المستديم لاستضافة اسماء وشخصيات لها أعمالها ونجاحاتها وتقديم تجاربها وخبراتها ومعارفها للمجتمعات لتحقيق كل معدلات واهداف المنافع والفوائد .
يذكر ان ثلاثية الامير احمد بن بندر السديري صرح ثقافي ومحفل علمي ومعرفي بدأ منذ العام ١٤٠٧ واستمر لأكثر من ثلاثة عقود وتعد من اهم المناسبات الاسبوعية التي تنظم لقاءات معرفية نوعية تسهم في نقل المعارف وفي نشر العلم وفق عمل مؤسساتي وتخطيط استراتيجي وتنظم كل ثلاثاء لقاء في كل المجالات العلمية والمعرفية وتستضيف قامات وشخصيات كبيرة من كل البلدان.