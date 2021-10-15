بالفيديو.. بوتين يتحدث عن مجالات تعاون واعدة مع المملكة

موسكو (صدى):
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن علاقات بلاده مع المملكة والإمارات و التعاون في سوق النفط، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يعد منطقة واعدة للغاية.
وقال بوتين: " يتخذ قادة الإمارات والمملكة خطوات قوية لتنويع الاقتصاد، تفكر قيادة هاتين الدولتين في المستقبل، وأنا متأكد من أنها ستحقق نتائج، لأنها تعمل بشكل هادف للغاية".
وحول علاقات روسيا مع دول الشرق الأوسط والتعاون في إطار "أوبك+"، أوضح بوتين : "بالنسبة لجهودنا لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، كل هذا يحدث في ظل نظام صارم نوعا ما: نتجادل مع بعضنا البعض، ندافع عن مواقفنا، لكننا وجدنا حتى الآن حلولا متوازنة مقبولة من قبل جميع الأطراف".
وأضاف الرئيس الروسي: " المملكة والإمارات شركاؤنا على الرغم من أنهم يبدون رائدين في مجال موارد الطاقة، في إنتاج النفط وبيعه، إلا أنهم يخططون للطاقة الخضراء أيضا، وقد يبدو ذلك غريبا للوهلة الأولى، لكنه يحدث بالفعل، نحن نتحدث معهم عن فرصة استثمار الأموال والموارد الكبيرة في التقنيات الجديدة ومصادر الطاقة الجديدة. أعتقد أن هذا مجال واعد للغاية لتعاوننا في المستقبل".