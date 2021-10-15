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بالفيديو.. مشهد إنساني للهلال تجاه طفل كويتي من ذوي الإعاقة

منذ 55 دقيقة
1658
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بالفيديو.. مشهد إنساني للهلال تجاه طفل كويتي من ذوي الإعاقة

ماجد محمد (صدى):
استقبل نادي الهلال، الطفل الكويتي خالد السعيدي من ذوي الإعاقة، بعد نشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر خلاله عن عشقه لفريق الهلال وتطلعه للتواجد في المملكة.

واستجابت إدارة الهلال لطلب الطفل الرائع، وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر"تويتر": "الله يحييه في بيته وناديه.. نسعد باستقباله وزيارته".

ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال الطفل في نادي الهلال، حيث أعرب الطفل عن سعادته، قائلا : " ماغريب عليهم الدعم ".

ويذكر أن الطفل الكويتي خالد السعيدي كان قد نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر خلاله عن عشقه لفريق الهلال وتطلعه للتواجد في ال وزيارة الفريق والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

الهلال
المملكة
نادي الهلال
ذوي الإعاقة
خالد السعيدي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10301
منذ 12 دقيقة
ما قصرتم فرحتوا المشجع الصغير و ربنا يشفية ان شاء الله

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أحدث التعليقات

moohammed
الرد على ابو محمود : كيف تقول ان الضبع لايوجد له انياب ؟؟ اول روح شوف وتأكد ان له انياب بعدين احككم لاتتفلسف من...
عندما يغيب المساء
قطعوا ظهور الناس بالتسعيره
نجاة محمد
هي فاكرة الفلوس و الشهرة اهم من حضور فرح اخوها اخص عليكي
نجاة محمد
ما قصرتم فرحتوا المشجع الصغير و ربنا يشفية ان شاء الله
ابو عبدالله
الله لايبلانا والذنوب

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