بالفيديو.. مشهد إنساني للهلال تجاه طفل كويتي من ذوي الإعاقة

ماجد محمد (صدى):
استقبل نادي الهلال، الطفل الكويتي خالد السعيدي من ذوي الإعاقة، بعد نشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر خلاله عن عشقه لفريق الهلال وتطلعه للتواجد في المملكة.
واستجابت إدارة الهلال لطلب الطفل الرائع، وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر"تويتر": "الله يحييه في بيته وناديه.. نسعد باستقباله وزيارته".
ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال الطفل في نادي الهلال، حيث أعرب الطفل عن سعادته، قائلا : " ماغريب عليهم الدعم ".
ويذكر أن الطفل الكويتي خالد السعيدي كان قد نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر خلاله عن عشقه لفريق الهلال وتطلعه للتواجد في ال وزيارة الفريق والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.