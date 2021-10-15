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أسعار النفط تقفز وسط مؤشرات على شح المعروض

منذ ساعة
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أسعار النفط تقفز وسط مؤشرات على شح المعروض

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 % وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وشهدت العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفاع 28 سنتا أو 0.3 % إلى 84.28 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة لتتجه صوب الارتفاع 2.3 في المئة خلال الأسبوع، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 30 سنتا أو 0.4 % لتصل إلى 81.61 دولار للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس الخميس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية 3 %.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم اللذين ارتفعت أسعارهما بشدة إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

أسعار النفط
جائحة كورونا
عقود خام
شح المعروض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136364
منذ 36 دقيقة
ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بلاااوي ، حتى الرجال اللي كان ماشي بحاله ما سلم منهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهور فوق المعدل ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
با يعها با يععهاا ..

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