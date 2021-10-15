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أم تزعم تواصلها مع ابنتها المقتولة بعد موتها

منذ 34 دقيقة
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أم تزعم تواصلها مع ابنتها المقتولة بعد موتها

واشنطن (صدى):
زعم زوج أم فتاة بالغة من العمر 22 عامًا وجدت مقتولة في ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة برية مع خطيبها، أنها كانت تتواصل معه ومع والدتها بعد موتها، في ظل استمرار مطاردة خطيبها الهارب.

ودخل خطيب الفتاة دائرة الاتهام بعد أن اختفى في 13 سبتمبر، بعدما أخبر والديه أنه ذاهب للتخييم، فيما قال زوج والدتها، أنها ترسل لهما العلامات والإشارات بعد موتها لمساعدتهما في كشف القاتل، وكانت إحدى تلك العلامات عبارة عن قوس قزح؛ حيث ساعد في توجيه السلطات إلى جثتها.

وأوضحت أم الفتاة، إن هناك علامة ظهرت عندما كانت تقود سيارتها، حيث قالت إنها نظرت إلى الأعلى ولاحظت أن السيارة التي أمامها تحمل ملصق وايومنج والحروف GBZ على لوحة الترخيص، والتي فسرتها على أنها «gabz. اسم ابنتها».

 

أمريكا
قتل
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فتاة
موت
إشارات
العالم الآخر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54175
منذ 25 دقيقة
في الاحلاام تشوفها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
عاشق قشطة التاج الملكية
يجب طرد السومة و معتز و مؤشر و خبراني و هندي و المدرب هاسي و ان شاء الله خير
ابو عمار
واضح من صياح النساء ان الحادثه في مصر
ابو عمار
ما لهم حق الواجب حضرو زواج اخوهم
ابو عمار
في الاحلاام تشوفها

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