أم تزعم تواصلها مع ابنتها المقتولة بعد موتها

واشنطن (صدى):
زعم زوج أم فتاة بالغة من العمر 22 عامًا وجدت مقتولة في ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة برية مع خطيبها، أنها كانت تتواصل معه ومع والدتها بعد موتها، في ظل استمرار مطاردة خطيبها الهارب.
ودخل خطيب الفتاة دائرة الاتهام بعد أن اختفى في 13 سبتمبر، بعدما أخبر والديه أنه ذاهب للتخييم، فيما قال زوج والدتها، أنها ترسل لهما العلامات والإشارات بعد موتها لمساعدتهما في كشف القاتل، وكانت إحدى تلك العلامات عبارة عن قوس قزح؛ حيث ساعد في توجيه السلطات إلى جثتها.
وأوضحت أم الفتاة، إن هناك علامة ظهرت عندما كانت تقود سيارتها، حيث قالت إنها نظرت إلى الأعلى ولاحظت أن السيارة التي أمامها تحمل ملصق وايومنج والحروف GBZ على لوحة الترخيص، والتي فسرتها على أنها «gabz. اسم ابنتها».