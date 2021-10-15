النظام الغذائي النباتي يهدد صحة الرضيع

أميرة خالد (صدى):
أطلق المركز الاتحادي للتغذية، تحذيرات من النظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة، لأنه يهدد الرضيع بسوء التغذية، ويؤثر على نموه.
وقال المركز الألماني، أن اتباع الأم هذا النظام أثناء الرضاعة يعرض رضيعها لنقص فيتامين B12، الذي يتوفر في الأغذية ذات المصدر الحيواني مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان؛ حيث تترتب على نقص هذا الفيتامين عواقب وخيمة، مثل فقدان الوزن، ومشاكل في المهارات الحركية.
وأشار إلى أنه يواجه الطفل صعوبة في الالتفاف والجلوس، بإضافة إلى صعوبات التطور اللغوي، فيما لتجنب هذه المخاطر، يوصي خبراء التغذية الأمهات المرضعات بنظام غذائي صحي ومتوازن، لإمداد جسم الرضيع العناصر الغذائية اللازمة لنموه.