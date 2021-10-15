"السعودية للكهرباء" توضح مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءًا من الفاتورة

الرياض (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءاً من الفاتورة المُستحقة عليهم؛ لتفادي انقطاع الخدمة في حال عدم السداد.
وتفاعلت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مع استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية السماح له بدفع جزء من الفاتورة، قبل أن يتم قطع الخدمة عنه.
وأوضحت أنه يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك، من خلال اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة، وبعدها اختيار الشركة، ثم إدخال رقم الحساب، والنقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، وإدخال المبلغ الجديد المراد سداده.