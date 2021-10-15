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"السعودية للكهرباء" توضح مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءًا من الفاتورة

منذ 7 ساعات
13940
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"السعودية للكهرباء" توضح مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءًا من الفاتورة

الرياض (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، مدى إمكانية سداد المُشتركين جزءاً من الفاتورة المُستحقة عليهم؛ لتفادي انقطاع الخدمة في حال عدم السداد.

وتفاعلت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مع استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية السماح له بدفع جزء من الفاتورة، قبل أن يتم قطع الخدمة عنه.

وأوضحت أنه يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك، من خلال اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة، وبعدها اختيار الشركة، ثم إدخال رقم الحساب، والنقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، وإدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

 

 

السعودية للكهرباء
المشتركين
انقطاع الخدمة
فاتورة الكهرباء

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83438
منذ 9 دقائق
قطعوا ظهور الناس بالتسعيره

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أحدث التعليقات

moohammed
الرد على ابو محمود : كيف تقول ان الضبع لايوجد له انياب ؟؟ اول روح شوف وتأكد ان له انياب بعدين احككم لاتتفلسف من...
عندما يغيب المساء
قطعوا ظهور الناس بالتسعيره
نجاة محمد
هي فاكرة الفلوس و الشهرة اهم من حضور فرح اخوها اخص عليكي
نجاة محمد
ما قصرتم فرحتوا المشجع الصغير و ربنا يشفية ان شاء الله
ابو عبدالله
الله لايبلانا والذنوب

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