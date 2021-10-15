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وزير الخارجية: العلاقة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم

منذ 5 ساعات
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وزير الخارجية: العلاقة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير ‏فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن علاقة المملكة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم.

وتابع ‏وزير الخارجية: "بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن‏، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمير فيصل بن فرحان، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شراكة قوية مع المملكة.

وأضاف ‏بلينكن: "بحثت مع وزير خارجية السعودية اليمن وإيران والعديد من القضايا".

 

المملكة
واشنطن
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18292
منذ ساعة
العلاقة السوية مع واشنطن فعلا مهمة متى ما كانت علاقة احترام وحفاظ على الأمن والسلم والاقتصاد الدولي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18292
منذ 36 دقيقة
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش ( لَذِكْرَى ) يُتذَكَّر بها( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) يعني: لمن كان له عقل من هذه الأمة, فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم, خوفا من أن يحلّ بهم مثل الذي حل بهم من العذاب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) : أي من هذه الأمة, يعني بذلك القلبِ: القلبَ الحيّ.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) قال: من كان له قلب من هذه الأمة.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) قال: قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم. والقلب في هذا الموضع: العقل.

وهو من قولهم: ما لفلان قلب, وما قلبه معه: أي ما عقله معه. وأين ذهب قلبك؟ يعني أين ذهب عقلك.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
عاشق قشطة التاج الملكية
يجب طرد السومة و معتز و مؤشر و خبراني و هندي و المدرب هاسي و ان شاء الله خير
ابو عمار
واضح من صياح النساء ان الحادثه في مصر
ابو عمار
ما لهم حق الواجب حضرو زواج اخوهم
ابو عمار
في الاحلاام تشوفها

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