وزير الخارجية: العلاقة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن علاقة المملكة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم.
وتابع وزير الخارجية: "بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمير فيصل بن فرحان، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شراكة قوية مع المملكة.
وأضاف بلينكن: "بحثت مع وزير خارجية السعودية اليمن وإيران والعديد من القضايا".