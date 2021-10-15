نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تركي الحمد: حزب الله يقف وراء انفجار بيروت

منذ يوم
12348
3
تركي الحمد: حزب الله يقف وراء انفجار بيروت

الرياض (صدى):
أوضح الكاتب تركي الحمد، أن حزب الله هو من يقف وراء انفجار مرفأ بيروت وهو ما سبب باشتعال الأزمة في لبنان صباح اليوم.

وقال "الحمد" عبر حسابه على "تويتر" : "يبدو أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي يشير إلى ما يعرفه الجميع، من أن حزب الله هو من يقف وراء العملية".

وأضاف: "حزب الله هو ورقة التوت التي ستفضح عورة الحزب فوق ما هو مفضوح، وإن صبر اللبنانيين قد نفذ على ممارسات حزب لا ينتمي لهم قولا وفعلا".

وشهد صباح اليوم تجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، حيث شهد إطلاقا كثيفا للنارأسفر عن سقوط قتلى وجرحى

بيروت
لبنان
حزب الله
تركي الحمد
مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
طارق البيطار

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18320
منذ 22 ساعة
حزب الله هو اللي فجر المرفأ لكن بالريموت الإسرائيلي يا باشا .. صاروخ ربما بل مرجحا أنه أطلق من خارج حدود لبنان والأعمار الصناعية دليل لكنه مسيس وغير مطروح لأن من مصلحة الغرب بقاء لبنان في تيارات العصف الذي يجعله رهينة مستغلة
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 53
منذ 16 ساعة
ماجبت جديد ...........!!!!!!!
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66910
منذ ساعة
توك تدري؟
صح النوم ياتركي 🤔

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اعبدو
الجمهور مجموعة مراهقين لايتعدون اصابع اليد
مواطن نزية
طال عمرك ابوفهد لا تنسى تطوير المواطن بهذة المحافظات يحتاج دعمكم واهتمامكم حفظك الله
عبدالله
من اول ساعتين بعد التعيين صورة وتعليقاته في كل الانترنت. اجل بيحط صورته في اعلانات الشوارع بعد شهر.
د محمد ماجد بخش
عندك واحد شاهي بالنعناع والحبق والدوش وصلحه لكل متابع ومنعنش منعش لرياضة الوطن
د محمد ماجد بخش
مو بطال .. كويس .. الله يوفقه ويكون تسوس الأسنان عند النساء والأطفال والشباب والجِدان من أولويات وزارته

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين
تركي آل الشيخ يوضح قاعدة "مهمة" بعد سن الأربعين
منذ 12 دقيقة 1197
جستنيه: "قلبي مع الهلال مثلما مع النصر"
جستنيه: "قلبي مع الهلال مثلما مع النصر"
منذ 21 دقيقة 1129
الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان
الدفاعات الجوية تحبط محاولة حوثية لاستهداف جازان
منذ ساعة 1244
فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات
فيديو.. أستاذ التخدير والعناية المركزة يوضح سبب تخفيف الاحترازات
منذ ساعة 1367
مواطنة تلفت الأنظار في معرض الكتاب
مواطنة تلفت الأنظار في معرض الكتاب
منذ ساعة 1572
فيديو.. توقعات الصبحان لمباراة النصر والوحدة الإماراتي
فيديو.. توقعات الصبحان لمباراة النصر والوحدة الإماراتي
منذ ساعة 2004
بالفيديو.. الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة والمكافآت تنتظر المُبلغين
بالفيديو.. الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة والمكافآت تنتظر المُبلغين
منذ ساعة 1247
مقتل نائب بريطاني طعنا بسكين
مقتل نائب بريطاني طعنا بسكين
منذ ساعتين 1555
الأهلى يفقد خدمات 3 لاعبين في مواجهة الاتفاق
الأهلى يفقد خدمات 3 لاعبين في مواجهة الاتفاق
منذ ساعتين 1483
الجماز : كلمة "لم يشارك" في قاموس النصر الآسيوي أكثر من كلمة "شارك" (فيديو)
الجماز : كلمة "لم يشارك" في قاموس النصر الآسيوي أكثر من كلمة "شارك" (فيديو)
منذ ساعتين 1458