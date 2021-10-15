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وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

منذ 17 ساعة
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وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

الرياض (صدى):
شهدت إحدى مدارس الرياض اليوم وفاة معملة أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية.

ومن جانبه، قال والد "المعلمة": "ذهبت ابنتي لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض"، بحسب صحيفة "سبق".

وتابع: "الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف وقامت بمساعدة زميلاتها المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى، ولكن القدر لم يمهلها كثيرًا؛ حيث وافتها المنية إثر نوبة قلبية".

وأشار والد "المعلمة" أن ابنته توفت وهى صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض أيضًا.

 

الرياض
نوبة قلبية
الصيام
المدرسة الثانوية
وفاة معملة

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 650
منذ 16 ساعة
عليها رحمة الله والهم ذويها الصبر والسلوان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136376
منذ 16 ساعة
الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 388
منذ 15 ساعة
عليها رحمة الله.. عسى تكون خاتمة خير..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83442
منذ 13 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 504
منذ 12 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها
سلطان العنزي
سلطان العنزي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يرحمها ويغفرلها ويرحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يارب
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14644
منذ 26 دقيقة
الله يرحمها ويغفرلها ويرحم جميع المسلمين ،،
نسأل الله حسن الختام..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
وهذا زي اللي شفته قبله ، راسه يابس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي يسمونها قفزة الموت .. يا لها من مقروده ..
واضح ***وصريح
ألا يا لاحقته، على هالركض، بس تعتبر ردة فعل، وأنتبهي فالقادم من الأيام ياخالة..
ابو محمد 😎 ✍️
الفيديو زعلان .. يقول زوروني في محلي .. والمهلي ما يولي ..

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