وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

الرياض (صدى):
شهدت إحدى مدارس الرياض اليوم وفاة معملة أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية.
ومن جانبه، قال والد "المعلمة": "ذهبت ابنتي لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض"، بحسب صحيفة "سبق".
وتابع: "الفور باشرت مديرة المدرسة الموقف وقامت بمساعدة زميلاتها المعلمات بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى، ولكن القدر لم يمهلها كثيرًا؛ حيث وافتها المنية إثر نوبة قلبية".
وأشار والد "المعلمة" أن ابنته توفت وهى صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض أيضًا.