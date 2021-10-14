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آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة

منذ يوم
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آل الشيخ مع مطربين شعبيين: تراهم جايين بقوة

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة جمعته بعدد من المطربين الشعبيين.

ووصفهم آل الشيخ بـ "المحاربين القدامى"، قائلا: "صورة مع أصدقائي الجديدين في القروب الجديد في الواتس اب، وانتبهوا تراهم جايين بقوة".

وأضاف: "الساحة الفنية في موسم الرياض بتولع، نفكر في ليلة في الموسم نسميها ليلة قديمك نديمك".

وكان آل الشيخ، صرح في وقت سابق بأنه يطمح في تحقيق نجاحات لموسم الرياض هذا العام عن الأعوام الماضية، وعبر عن امتنانه للجهود المعاونة، موضحا أنه في الموسم الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر لـ 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار.

المملكة
فن
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
مطربين شعبيين

التعليقات

خالد القصيمي
خالد القصيمي عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ نركي من ااعام وحنا نقول لكم نبي الفن الشعبي ترا له جمهور بارك الله فيكم
عزووز
عزووز عدد التعليقات : 15
منذ 15 ساعة
واأسفاه
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 6
منذ 9 دقائق
الله لايبلانا والذنوب

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أحدث التعليقات

moohammed
الرد على ابو محمود : كيف تقول ان الضبع لايوجد له انياب ؟؟ اول روح شوف وتأكد ان له انياب بعدين احككم لاتتفلسف من...
عندما يغيب المساء
قطعوا ظهور الناس بالتسعيره
نجاة محمد
هي فاكرة الفلوس و الشهرة اهم من حضور فرح اخوها اخص عليكي
نجاة محمد
ما قصرتم فرحتوا المشجع الصغير و ربنا يشفية ان شاء الله
ابو عبدالله
الله لايبلانا والذنوب

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